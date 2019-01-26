Çevreyi ve sağlığı tehdit etmeyen deterjan

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bor madeninden temizlik deterjanı üretti. Eti Maden'in Ar- Ge projelerinin sonucu olarak üretilen deterjan BORON markasıyla piyasaya çıktı. Doğal ve sağlıklı temizlik felsefesiyle piyasaya sürülen BORON'un tanıtım toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin kullanım alanlarının oldukça geniş olduğunu belirterek, "Günümüz dünyasında üretilen pek çok ürünün içeriği ne yazık ki, farklı zararlı kimyasallarla dolu. Bunların pek çoğu hayatlarımıza süslü kelimeler, havalı reklamlarla sokulsa da uzun vadede pek çok hastalığın da temel sebepleri arasında. Artık bütün dünyada organik olana, doğal olana yöneliş söz konusu. ETİ Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürünü, doğal minerallerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışıyor" dedi.Ürünün içeriğinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşiklerinin bulunmadığını vurgulayan Dönmez, "İçeriğin yüzde 50'den fazlası, doğal mineral ve boroks'tan oluşmaktadır. Böylelikle, kullanımdan sonra açığa çıkan su ile çevremiz de korunmaktadır" mesajı verdi.Bordan temizlik ürünü çalışmalarına 2012'de başladıklarını, 2014'te çıkarılan Eti Matik markasının herkesin takdirini kazandığını hatırlatan Dönmez, "BORON yerli ve milli bir ürün. Eskişehir Kırka tesislerimizde imal ediliyor. 4 kilogramlık paketi tüm yıl boyunca 24.90 TL'den satılacak" dedi.Parfüm, petrol türevleri ve fosfat içermeyen Boron, insan sağlığını tehdit etmeyen, çevreye duyarlı bir temizlik ürünü. Petro-kimya içerikli deterjanlar çamaşırlar üzerinde kimyasal kalıntı bırakıyor. BORON ise bırakmıyor. Yüksek hijyen sağlayarak çamaşırların kullanım ömrünü uzatıyor. Kireç çözücü etkisi ve çamaşır yumuşatma özelliği de bulunuyor.Ön yıkamasız temizlik sağlıyor, renkleri soldurmadan temizliyor.Artıkmadenleri yurtdışına uç ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceklerini anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "Bu model hem yatırımcı dostu olacak, hem istihdamı artıracak, hem de ülkemizin büyümesini sağlayacak." Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ise rezerv kadar pazar hedefiyle çalıştıklarını, cam, tarım, seramik ve deterjan başta olmak üzere bor ile ilgili talep edilen her ürünü üretebildiklerini söyledi.Türkiye'nindünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünden fazlasına sahip olduğuna işaret eden Enerji Bakanı Dönmez, şöyle konuştu: "2018'de bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 110 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin içerisinde hâlihazırda pazarda rakibimiz olan ABD ve en büyük müşterilerimiz olan Çin ve Hindistan da bulunuyor. Türkiye bugün borda dünyanın en güvenilir tedarikçisi. Ama bu bize yetmez. Bor gelişmeye ve büyümeye açık bir alan. Buradaki fırsatları yakından takip ediyor ve inceliyoruz. Çok çeşitli alanlarda kullanılan bor, Türkiye'nin bir üst lige çıkma yolunda en güçlü oyuncularından biri olacak."