Marketlere çifte kıskaç

Döviz kuru, ulaşım ve enerji maliyetleri düşmesine rağmen zincir marketlerin fiyatlarını bir türlü indirmemesine karşı harekete geçildi. Hükümet zincir marketleri çifte kıskaca aldı. Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin 81 il valiliğine yazı gönderdi.

Yazıda marketler, pazar yerleri ve toptancı hallerinde fiyatların çok yönlü incelenmesi istendi. Ticaret müdürlükleri, marketler, pazarlar ve toptancı hallerinde meyvesebze fiyatlarını gösteren her türlü reklam ve tanıtım materyalini inceleyecek.



FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen yazıda, sebze-meyve fiyatlarındaki ciddi artışlara yönelik şikâyetlere dikkat çekildi. Haksız ticari uygulamalara yönelik yönetmeliğin "aldatıcı ticari uygulamalar", "girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak" bentleri kapsamında inceleme yapılması talimatı verildi.

İncelemelerde, meyve-sebze fiyatlarını gösteren her türlü reklam, tanıtım materyali ve kampanya 1 Ocak'tan itibaren alış ve satış fiyatlarını içeren alım-satım bilgileri ile Hal Kayıt Sistemi'ne beyan edilen bilgileri esas alınıyor. Defterdarlık, belediye, hal müdürlükleri yetkilileriyle işbirliği yapılarak denetim ve inceleme yapılacak. Ayrılık tespiti halinde firmaların savunması alınarak tespit tutanağına işlenip Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletilecek.



135 FİRMA SAVUNMA VERECEK

Edinilen bilgilere göre, denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı 135 üretici firmanın savunmasını istedi. Bu firmaların daha çok market markaları olduğu belirtiliyor. Öte yandan, bakanlık denetim elemanlarının ellerindeki belli ürün listesine göre farklı marketlerde araştırma yaptığı da öğrenildi. Toplanan verilerle bakanlık bünyesinde bir market enflasyonu araştırması yapılacağı belirtiliyor.



PEKCAN: SONUÇLARI HERKES GÖRECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni'nin ardından marketlerdeki aşırı fiyat uygulamalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Denetimlerin devam ettiğini belirten Pekcan, hem İç Ticaret Genel Müdürlüğü hem de Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile denetimlere daha kapsamlı bir şekilde devam ettiklerini, sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi.