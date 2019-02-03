İstanbul’a 2018 yılında 13.5 milyon turist geldi

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İstanbulİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2018 yılı İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'nu yayımladı. Buna göre İstanbul'a 2018'de 13 milyon 433 bin 101 yabancı ziyaretçi geldi. 2017'de gelen 10 milyon 840 bin 595 yabancı ziyaretçi ile karşılaştırıldığında kente gelen turist sayısında yüzde 24 artış gerçekleşti.İstanbul'u sadece aralık ayında 1 milyon 77 bin 979 yabancı turist ziyaret ederken 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 21.3'lük artış kaydedildi. İstatistiklere göre, 2018'de İstanbul'a 13 milyon 396 bin 637 turist havayolu ile geldi. 2017'ye göre havayolu ile gelişlerde yüzde 23.9 artış oldu. İstanbul'a 2017'de deniz yoluyla 30 bin 337 turist gelirken bu rakam 2018'de 36 bin 464'e yükseldi. 2018'de gelen yabancı konukların milliyetlere göre dağılımlarına bakıldığında, İstanbul'u 1 milyon 71 bin 634 kişiyle en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Bunu sırasıyla 934 bin 860 ile İranlılar, 628 bin 577 kişiyle Suudi Arabistanlılar, 618 bin 511 kişiyle Ruslar ve 609 bin 589 kişiyle Iraklılar takip etti.