OSB’lerde çarklar daha hızlı dönecek

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, katma değerli ürün üretimini arttırmak için çalışmalarına hız verdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği ile Organize Sanayi Bölgeleri'nde arsa tahsisi süreçleri hızlanacak. Tahsis edilmemiş parsellere ilişkin bilgilere eksiksiz ulaşılacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışının önüne geçilecek. Genel kurul çağrısı yapılmazsa kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek. OSB'lerde atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek.Sanayici ve girişimcilerin OSB'lerle ilgili şikâyetleriyle karşılaştıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB'lerde çarklar artık daha hızlı dönecek" ifadelerini kullandı. Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri yeniden düzenlendi. Yönetim kuruluna bu süreleri uzatma yetkisi verildi. Bu sayede yönetim kurulu, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya, aynı şekilde yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 2 yıl daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kurulunun işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek.OSB'ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için OSB dışından atık temin edebilecek. OSB'ler, bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına yönelik olarak yetkilendirilecek. OSB'lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek. OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilecek.OSB'lerindiğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet devri mümkün hale getirildi. Buradaki düzenlenme OSB'lere hizmet veren doğalgaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. OSB hizmet aldığı sürece geçici olarak mülkiyeti dağıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti sonlandırdığı zaman da mülkiyeti tekrar OSB'nin geri alması mümkün olacak.Arsatahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızı artırıldı. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.Yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin önü açıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile getirilen yenilikler de bürokrasi azalacak. Mer'i planlarda sanayi alanı olarak lekeli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi önleniyor. Öneri alanın bulunması zorunlu hale geldi. Komisyon üyelerine Kalkınma Ajansları dâhil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkânı sağlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kredi kullanan OSB'lerin ihale süreçlerinde istenilen geçici teminat ile kesin teminat miktarlarında indirime gidildi. Sanayi parsellerinde, ifraz şartları genişletildi. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. İmar planı askı süreçlerinde uygulama daha şeffaf oldu.