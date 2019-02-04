Dolar bugün ne kadar kaç TL? 4 Şubat canlı, güncel euro ve dolar fiyatları...

Dolar fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın sıkı duruş söylemi ve FED'in faiz kararı ile birlikte 5.15 seviyelerini test eden dolar bu seviyede şimdilik kalıcı olamadı. Şuan da 5.20 seviyeleri civarında olan doların yeni haftada nasıl bir yön çizeceği vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Haftalık olarak bakıldığında ABD dolarının %1,31 azalarak 5,2130 liraya, Euro'nın da % 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştüğü görüldü. Yeni haftaya piyasaların nasıl başlayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

Dolar bugün 5,2204'den alınırken, 5,2274'den satılıyor.

Euro sabah saatlerinden itibaren 5,9783'den alınırken, 8,9854 liradan satılıyor.