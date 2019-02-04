Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar bugün ne kadar kaç TL? 4 Şubat canlı, güncel euro ve dolar fiyatları...

bugün ne kadar kaç TL? 4 Şubat canlı, güncel ve dolar fiyatları...

fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ’nın sıkı duruş söylemi ve FED’in faiz kararı ile birlikte 5.15 seviyelerine kadar inmiş ancak bu seviyede kalıcı olamayarak 5.20 seviyesine geri çıkmıştır. Bu gelişmelerin üzerine yeni haftaya bu seviyede giren kur vatandaşların da araştırma konuları arasında yer aldı. Peki, 4 Şubat Pazartesi ve dolar fiyatları ne kadar? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 4.2.2019 09:07
Dolar bugün ne kadar kaç TL? 4 Şubat canlı, güncel euro ve dolar fiyatları...

Dolar fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın sıkı duruş söylemi ve FED'in faiz kararı ile birlikte 5.15 seviyelerini test eden dolar bu seviyede şimdilik kalıcı olamadı. Şuan da 5.20 seviyeleri civarında olan doların yeni haftada nasıl bir yön çizeceği vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Haftalık olarak bakıldığında ABD dolarının %1,31 azalarak 5,2130 liraya, Euro'nın da % 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştüğü görüldü. Yeni haftaya piyasaların nasıl başlayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

Dolar bugün 5,2204'den alınırken, 5,2274'den satılıyor.

Euro sabah saatlerinden itibaren 5,9783'den alınırken, 8,9854 liradan satılıyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar bugün ne kadar kaç TL? 4 Şubat canlı, güncel euro ve dolar fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN