TürkTraktör 250 milyon liralık yatırım yapacak

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl kuruluşunun 65'inci yılını kutlayan TürkTraktör, 2018'de ihracatını yüzde 21 artırarak rekor kırdı. 130 ülkeye 14 bin 502 adet traktör ihraç eden şirket, Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91'ini tek başına gerçekleştirdi. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Bu yıl da mevcut yurtdışı pazarlarımızda satışlarımızı artırma hedefindeyiz. Üretimde yüzde 80-85 yerlilik oranını yakaladık" diye konuştu. Bu yılın ikinci yarısından sonra pazarda iyileşme beklediklerini söyleyen Özüner, "İç pazarda satışlarımız artış trendinde. 34 bin 114 adet traktör ile Türkiye'nin traktör üretiminin yüzde 72'sini tek başımıza yaptık" dedi. Kredi maliyetleri ve faizlerde iyileşme beklediklerini söyleyen TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli ise bunun da piyasaya yansımasının olumlu olacağını kaydetti. Geçen yıl 250 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Ahmet Canbeyli, 2019 yatırımlarının da aynı seviyede gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.