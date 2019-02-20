TESK’ten Erdoğan’a tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Burdur mitinginde gıda fiyatlarındaki pahalılığın devam etmesi halinde seçim sonrası tanzim satışları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile konuşarak 81 ile yayacaklarını dile getirmesinin ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Esnafla yapılan işbirliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Palandöken, "İnsanların tanzim satış noktasına gitmektense kapılarının önünden alışveriş etmeleri bizim açımızdan iyi. Ayrıca 'Bu olayın müsebbibi biz değiliz' demek manasında da önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.



82 MİLYONA ULAŞIR

Tanzim satışların esnaf eliyle ilerlemesi durumunda 82 milyona ulaşmasının daha kolay olacağını belirten Palandöken, "Buna gerek kalmadan bir gevşeme hissedildi. Tahmin ediyorum ki bundan sonraki süreçte ihtiyaç kalmayacak" dedi. Bu yönde bir karar alınması halinde ellerini taşın altına koyabileceklerini dile getiren Palandöken, şöyle devam etti: "Bu uygulamayı hayata geçirmeye muktediriz. Esnafla yapılan işbirliği bizleri mutlu etti. Cumhurbaşkanımız esnaf aracılığıyla bu sıkıntının atlatılabileceğini söyledi. Zaten şimdiden fiyatlar geriledi. Tahmin ediyorum ki bundan sonraki süreçte mevsim itibarıyla fiyatlar daha da düşecektir. Halkın gıdaya daha kolay ulaşımı amacıyla böyle bir çalışma yapabiliriz."



GIDA ENFLASYONUNA KARŞI YATIRIM HAMLESİ

Hükümet gıda enflasyonuna karşı milli seferberlik ilan ederken, 2019 yılı yatırımlarında da en fazla ödenek bu sektöre ayrıldı. Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında gıda sektörü başı çekerken, bu yıl ilk defa listeye giren KOBİ ve girişimcilere yönelik 152 milyon lira ödenek tahsis edildi. 2019 Yılı Yatırım Programı'na göre 10 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatırımları için ayrılan toplam ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 17 gerileyerek yaklaşık 841 milyon 59 bin liraya düştü. Sektörler arasında en fazla ödenek 213 milyon 846 bin lirayla gıdaya ayrıldı. Gıda sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi 79 milyon lirayla Türkiye Şeker Fabrikaları'na yapıldı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 50 milyon lira, Et ve Süt Kurumu'na 43.6 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaklaşık 40 milyon lira ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne 701 bin lira ödenek tahsisi planlandı. Gıdayı 207 milyon lira ile kimya sektörü takip ederken, bu kapsamda en yüksek ödenek tahsisi de 169 milyon 454 bin lira ile ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne verildi. Bu yıl listeye giren KOBİ ve girişimcilik en fazla tahsis yapılan 3'üncü sektör oldu.



TANZİM SATIŞ ADANA'DA

İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Elazığ'dan sorda Adana Büyükşehir Belediyesi de kentteki ilk tanzim satış noktasını açtı.



Vatandaşta tanzim satışların fiyatları düşürdüğüne dair bir hava oluştuğuna değinen Bendevi Palandöken, "Türkiye'nin her yerinde, tek ışığı olan köyde de bizim bir dükkânımız var. Ürünler bizim elimizden halka daha hızlı ulaşır" dedi.

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