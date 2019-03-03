İş insanı Orhan Abalıoğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de, Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi Şirketi'nin sahibi Orhan Abalıoğlu, bugün sabah saatlerinde 2 aydır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Evli ve 4 çocuk babası Abalıoğlu'un ölümü, sevenlerini, ailesini, yakınlarını ve şirketlerindeki çalışanlarını yasa boğdu. Abalıoğlu, 4 Mart Pazartesi günü öğle namazına müteakip PAÜ Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.



EĞİTİME 30 MİLYON LİRALIK DESTEK



Duayen iş insanı Orhan Abalığlu, iş hayatındaki başarıları kadar eğitime verdiği katkılarla da tanınıyordu. Abalıoğlu, kentte, Abalıoğlu Yem Sanayi Spastik Engelliler Okulu, Orhan Abalıoğlu Endüstri Meslek Lisesi, Cedide Abalıoğlu Engelliler Okul ve eşi Cedide Abalıoğlu adına İmam Hatip Lisesi binalarını yaptırdı. Hayırsever iş insanı Abalıoğlu, son olarak toplam 4 ayrı mahallede çocukları Ergun, Filiz, Baha ve Ender Abalıoğlu adına 12 milyon 200 bin lirayı bulan yatırımla lise binası yaptırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Denizli'ye gittiğinde ziyaret ettiği ve eğitime yaptığı destekten ötürü tebrik ettiği Abalıoğlu'nun kent eğitime yaptığı yatırımın tutarının 30 milyon lira olduğu açıklandı.



ORHAN ABALIOĞLU KİMDİR?



Abalıoğlu Grubu kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Orhan Abalıoğlu, 1935 yılında İsmail Baki-Hacı Bahriye Abalıoğlu çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olarak Denizli'de dünyaya geldi. İlkokulu, Denizli Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul için Denizli Lisesi'ne kayıt oldu. Lise eğitimine başladığı ilk yıl babasının rahatsızlığı nedeni ile eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Ailesinin 1951 yılında işletmeye açılan Pamuk Çırçır Fabrikası'nın yönetimine getirildi. Abalıoğlu Grubu'nun başına geçmesiyle özellikle yem sektöründe öncü oldu. Türkiye'nin ilk özel sektör yem kuruluşu unvanıyla 1969 yılında faaliyete başlayan Abalıoğlu Grubu, 2010 yılında sergilediği başarılı performansı, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesine taşıdı. Grup, son olarak İSO 500 Listesi'nde 53'üncü sırada yer aldı.

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