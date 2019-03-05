Aydınlı Grup TMSF ile ciro rekoru kırdı

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Ocak 2017'den bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup, 2018'i rekor büyüme ve ciro ile tamamladı. Aydınlı'nın hükümet politikalarına uyumlu geliştirilen stratejilerle rekor satışlara imza attığını söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "FETÖ'ye aidiyeti olan kişiler hukuk kuralları içerisinde en ağır şekilde cezalandırıldı. Fakat şirketleri cezalandırmıyoruz. Çünkü bunlar milli servettir" dedi.Gülal, bünyesinde 12 şirket bulunan grubu devraldıklarından bu yana bin 60 kişilik yeni istihdamla 4 bin 822 çalışana ulaştıklarını kaydetti. Ciroyu da yüzde 45 artırarak 2.4 milyar liraya çıkardıklarını ifade eden Gülal, "Aydınlı, hazır giyim sektöründe ciro bazında dördüncü, vergi öncesi kârlılıkta ise birinci sırada yer alıyor. Tüm sektörler dikkate alındığında ise 41'inci sırada" dedi. Kayyuma devri gerçekleşen grup, mağazalaşmada da ciddi bir hamle yaparak 528 olan mağaza sayısını 619'a çıkardı. Gülal, bunların 333'ünün yurtiçinde, 286'sının ise yurtdışında bulunduğunu söyledi. Şirketin vizyonuna katkı sunmak için yeni yatırım ve yeni stratejilerin gündemde olduğuna dikkat çeken TMSF Başkanı, şöyle devam etti: "Erkek giyimi üzerine çalışan Pierre Cardin'i bayan giyimde büyütmek istiyoruz. Pilot mağazada çalışmalar sürüyor. US Polo'da da çocuk giyimi gündemde. Almanya'da büyüme planlarımız var. Görüşmelerimiz sürüyor. Silivri'de 110 dönümlük arazide lojistik merkezi kurma çalışmalarında sona yaklaştık."Aydınlı Grubu'nun Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na üç marka ile tam destek verdiğini ifade eden Gülal, eylül ayında yüzde 95 ile tarihin en yüksek ciro artışına imza atarak, 220 milyon liralık satış yapıldığını söyledi. 2016'da 1.4 milyar TL olan cironun yüzde 67 artışla 2.4 milyar liraya, 208 milyon TL olan ihracatın 372 milyona çıktığını belirten Gülal, şunları söyledi: "2016 sonunda 2.4 milyar TL olan aktifler yüzde 81 artarak 4.4 milyara çıktı. 227 milyon olan faaliyet kâr 790 milyon liraya, 43.6 milyon olan vergi ödemeleri 167 milyon liraya ulaştı. 182 milyon euro olan borç ise 124 milyon euroya indirildi."Bünyesınde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo gibi üç marka bulunduran Aydınlı Grup, 2023'te alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı hedefliyor. Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle paralel olarak ihracat oranlarını artırmak isteyen grup, 2023'te ciroda 5 milyar lirayı aşmayı planlıyor. Ayrıca ihracatın toplam ciro içindeki payının yüzde 20'ye yükseltilerek, 1 milyar TL'nin üzerine çıkarılması da planlar arasında. Grup, mağaza sayısını 438'i yurtiçinde, 492'si yurtdışında olmak üzere 930'a çıkarmayı hedefliyor"Milletınemanetine sahip çıktık" diyen Başkan Gülal, bünyelerinde bulunan 932 şirketin 313 kayyum tarafından yönetildiğini ifade ederek, "Çok ehliyetli bir ekibimiz var. Yönetimler liyakata göre belirleniyor" diye konuştu. Yurtdışında usulsüz devredilen FETÖ varlıklarının TMSF'ye kazandırılmasıyla ilgili etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Gülal, "Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, İngiltere, Avrupa ve ABD'de usülsüz devirler var. Kırgızistan özelinde olduğu gibi iyi neticeler alıyoruz. Bu malları ülkemize kazandıracağız" dedi. Gülal, "Bünyemizdeki şirketlerin toplam özkaynakları 21.2 milyar, ciroları 31.7 milyar ve aktif büyüklükleri ise 57.9 milyar TL" diye konuştu.