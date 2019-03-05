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Gençlik ve kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları hızlı sorgulama

aracılığı ile Gençlik ve 'na alınacak olan personel alımı başvurularının sona ermesinden sonra koru sonuçları il il açıklanmaya başladı. 3 bin üzeri işçi alımı için başvurular Şubat ayının 15'inde sona ermişti. Başvuru yapıp kura sonuçlarını bekleyen binlerce kişi "İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı" sorusunu araştırıyor. Kura sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden kuralarla ilgili bir açıklama yaptı. İşte GSB kura sonuçları sorgulama ekranı ve açıklanan iller tamamı...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:39
İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR GSB kura sonuçları hızlı sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB, İŞKUR aracılığıyla 3 bini aşkın kişi için işe alım başvurusu yapıldı. GSB'ye alınacak olan işçiler için yapılan başvuru sonucunda noter huzurunda yapılacak olan kura çekimleri için başvuran bireylerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tüm illerde kurulan komisyonlarla gerçekleştirilen GSB kura çekilişleri bazı illerde açıklanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaparak, kura sonuçlarının tamamı açıklandıktan sonra sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz dedi. İşte bazı illerde GSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ve detaylar...

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

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İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR GSB kura sonuçları hızlı sorgulama
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