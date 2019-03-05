Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: TOKİ 50 bin konutla ilgili başvuru tarihi açıklandı! TOKİ konutları kaç taksit olacak?

Son dakika haberi: 50 bin konutla ilgili açıklandı! TOKİ konutları kaç taksit olacak?

konutları ile ilgili ’dan açıklama geldi. Yayınlanacak son dakika haberini bekleyen onbinlerce insan ’ın da daha önce müjdesini verdiği 50 bin konutla ilgili açıklamayı ve detayları merak içinde bekliyorlardı. Konuyla ilgili açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan canlı yayında geldi. Peki, 50 bin TOKİ konut başvuru tarihleri ne zaman? TOKİ konutları kaç taksit olacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.3.2019 20:38
Son dakika haberi: TOKİ 50 bin konutla ilgili başvuru tarihi açıklandı! TOKİ konutları kaç taksit olacak?

TOKİ konutlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon kanalında canlı olarak açıklamalarda bulundu. Özellikle ev sahibi olmak isteyen bireyler tarafından uzun süredir beklenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce müjdesini verdiği 50 bin TOKİ konutu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 50 bin TOKİ konutu başvuru tarihleri ne zaman? TOKİ konutları kaç taksit olacak? İşte merakla araştırılan o detaylar ile ilgili Bakan Kurum'un yaptığı açıklama;

TOKİ 50 BİN KONUTLA İLGİLİ BAŞVURU TARİHİ VE TAKSİT SAYISI AÇIKLANDI!


TOKİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? TOKİ KONUTLARI KAÇ TAKSİT OLACAK?

Uzun bir süredir ev sahibi olma hayali kuran bireyler TOKİ konutları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce müjdesini verdiği konuyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama geldi. İşte Bakan Kurum'un yaptığı o açıklama, TOKİ 50 bin konut başvuru tarihi ve taksit sayısı…

piyasalar
BENZER HABERLER
Teşvikte Sınır Yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: TOKİ 50 bin konutla ilgili başvuru tarihi açıklandı! TOKİ konutları kaç taksit olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN