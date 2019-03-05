Son dakika haberi: TOKİ 50 bin konutla ilgili başvuru tarihi açıklandı! TOKİ konutları kaç taksit olacak?

TOKİ konutlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon kanalında canlı olarak açıklamalarda bulundu. Özellikle ev sahibi olmak isteyen bireyler tarafından uzun süredir beklenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce müjdesini verdiği 50 bin TOKİ konutu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 50 bin TOKİ konutu başvuru tarihleri ne zaman? TOKİ konutları kaç taksit olacak? İşte merakla araştırılan o detaylar ile ilgili Bakan Kurum'un yaptığı açıklama;

TOKİ 50 BİN KONUTLA İLGİLİ BAŞVURU TARİHİ VE TAKSİT SAYISI AÇIKLANDI!



TOKİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? TOKİ KONUTLARI KAÇ TAKSİT OLACAK?

Uzun bir süredir ev sahibi olma hayali kuran bireyler TOKİ konutları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce müjdesini verdiği konuyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama geldi. İşte Bakan Kurum'un yaptığı o açıklama, TOKİ 50 bin konut başvuru tarihi ve taksit sayısı…