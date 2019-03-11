Yakayı ele verdi!

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Meyve ve sebze fiyatlarına yüzde 400'lere varan oranlarda zam yapıp vatandaşın canını yakan, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktaları hamlesiyle bir anda fiyatları tanzim rakamlarına indiren market zincirlerinin vurgununu son çeyrek bilançoları ortaya çıkardı. Büyük marketler içinde yılın son çeyreğinde en çok ciro yapıp, kârını katlayan ise 'ucuzcu' diye bilinen BİM oldu.2018'de kârını yüzde 45 artırarak 1 milyar 250 milyon liraya çıkaran BİM, cirosunu ise yüzde 30'luk artışla 32.3 milyar liraya taşıdı. BİM'in son çeyrekteki cirosu ise ağustostaki kur saldırısının ardından doları bahane ederek uyguladığı sözde 'indirimli' fiyat politikasını belgeler nitelikte geldi. Şirketin cirosu son çeyrekte adeta patlama yaptı. Yüzde 37.8 artarak 9.1 milyar TL ile tarihsel bazda en yüksek seviyeye çıktı. BİM'in son çeyrek kârı da yüzde 62 artarak 359.2 milyon TL ile beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Halka açık perakende şirketlerinin bilanço rakamları karşılaştırıldığında, BİM'in ciro artışı ve kârda başı çektiği görüldü.Bir diğer ucuzcu market ŞOK da 2018'de cirosunu yüzde 35 artırarak 12.1 milyar TL'ye taşırken, son çeyrekteki cirosu ise yüzde 35'lik artışla 3 milyar 350 milyon liraya ulaştı. Şok da çeyreksel bazda en yüksek ciroya ulaştı. Şirketin zararı da azaldı. Migros, son çeyrekte 359.2 milyon TL kâr etti. CarrefourSa'nın cirosu yüzde 17.3 artarken, zararı da yüzde 25 yükseldi.Rekabet Kurumu, su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla 23 market zinciri hakkında soruşturma açmıştı. Gıdada fahiş fiyatları geri çekmeyerek enflasyonun yükselmesine neden olan, tüketiciyi 'indirim' etiketleriyle aldatan, rafta ürünün gramajıyla oynayan, tanzim noktalarının açılmasının ardından fiyatlarını düşüren marketler, soruşturma kapsamında detaylı olarak incelenecek.