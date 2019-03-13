Varlık Fonu’nda stratejik hamle

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Ekonomik büyümeye yılda yüzde 1.5 katkı sağlaması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu'na yönelik önemli bir adım atıldı. Yatırım fonları tebliğine Türkiye Varlık Fonu da katıldı. Fon tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonlarına ilişkin esaslarda yer alan bazı sınırlamalardan muaf tutuldu.Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Buna göre, katılma paylarının alım ve satımına ilişkin bölümde yapılan değişiklikle, yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dâhil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı. Türkiye Varlık Fonu, "Fonun toplam değerinin yüzde 10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz" sınırlamasından da muaf olacak.Fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar bölümüne Türkiye Varlık Fonu da dâhil edildi. Tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve ipotek finansmanı kuruluşlara, halihazırda uygulanan istisnaları Türkiye Varlık Fonu da eklendi. Ancak, Türkiye Varlık Fonu da bu kuruluşlar gibi, "Tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz" sınırına tabi olacak.Tebliğde yer alan sınırlamalar bölümüne, kurulun fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari veya azami oranlar belirleyebileceğine ilişkin bir madde eklendi. Kurula, fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleyebilme yetkisi verildi.