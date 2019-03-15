E Devlet giriş ile kredi notu sorgulama nasıl yapılır? E Devlet’ten ücretsiz kredi puanı ve borç bilgileri sorgulama!

E Devlet giriş sistemi üzerinden kredi puanı sorgulamak isteyenler doğru yerdeler. Daha önce elde edilen bilgilere göre bugün e devlet ile kredi notu sorgulama işlemi yapılabilecek. Turkiye.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifrenizi girerek kredi puanı öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bankası ve diğer bankalar için e devlet giriş sistemi üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ile ilgili ayrıntıları hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Peki, e devlet ile kredi notu – puanı ve borç bilgileri nasıl sorgulanır?

E DEVLET İLE KREDİ NOTU-PUANI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bankalardaki kredi puanınızı öğrenmek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;