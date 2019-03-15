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E Devlet giriş ile sorgulama nasıl yapılır? E Devlet’ten ücretsiz ve borç bilgileri sorgulama!

E Devlet ile sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar bu sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Alınan bilgilere göre bugün ücretsiz olarak tüm bankalardaki sorgulanabilecek. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bankası ve diğer bankalar için e devlet giriş sistemi üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ile ilgili ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz. Peki, findeks raporu ve kredi borç bilgileri nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 15.3.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 17:23
E Devlet giriş ile kredi notu sorgulama nasıl yapılır? E Devlet’ten ücretsiz kredi puanı ve borç bilgileri sorgulama!

E Devlet giriş sistemi üzerinden sorgulamak isteyenler doğru yerdeler. Daha önce elde edilen bilgilere göre bugün e devlet ile sorgulama işlemi yapılabilecek. Turkiye.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifrenizi girerek kredi puanı öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bankası ve diğer bankalar için e devlet giriş sistemi üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ile ilgili ayrıntıları hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Peki, e devlet ile kredi notu – puanı ve borç bilgileri nasıl sorgulanır?

E DEVLET İLE KREDİ NOTU-PUANI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bankalardaki kredi puanınızı öğrenmek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

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E Devlet giriş ile kredi notu sorgulama nasıl yapılır? E Devlet’ten ücretsiz kredi puanı ve borç bilgileri sorgulama!
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