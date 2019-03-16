Evleneceklere müjde... Çeyiz katkısı artıyor

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Cumhurbaşkanı kararıyla evlenme amaçlı olarak oluşturulan çeyiz hesabına ilişkin yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Biriktirilen paraların yüzdesel oranları ve devlet katkıları güncellendi. Bu kapsamda evlenmeye hazırlanan gençlere destek için hayata geçirilen çeyiz hesabına devletin verdiği katkı, yeniden değerleme oranında artırılacak.Düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için devlet katkısı hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si olacak. Ödenecek tutar 6 bin 500 lirayı geçmeyecek. Ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'si olacak. Bu oran 7.500 lirayı aşamayacak.Ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'i kadar katkı sağlanırken azami 9 bin lira ödenecek. Düzenli ödemenin çekim hakkının kullanıldığı ya da evliliğin gerçekleştiği ayda yapılmaması hak kaybına yol açmayacak.Hesaptan çekim hakkı bir dönem içinde en fazla iki defa kullanılabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarların toplamından az olmaması gerekiyor.Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınacak.Çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir nedenle evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, en geç üç ayda evlendirme dairelerine başvuru yapıldığını teşvik eden evrakın bir örneğiyle beraber çekim hakkının kullanıldığı bankaya başvurularak çeyiz hesabı statüsünün devamı talep edilebilecek. Hesabın devamı için açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gerekiyor.Mevcut uygulamada sadece ödeme planı katılımcının talebi üzerinde dönem başlarında yeniden tespit edilebiliyordu. Değişiklikle buna faiz oranının da katılımcı talebiyle yeniden tespit edileceği eklendi. Asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.Yönetmeliktebankalar, çeyiz hesabı açmak isteyenlere bilgi verirken, sözleşme müzakere yaparken yardımcı olacak, yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak.