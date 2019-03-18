Memur kaç saat çalıştırılabilir? Devlet kurumları çalışma saatleri 2019

Kamu kadrolarında çalışan devlet memurlarının haftalık çalışma süreleri, izin sürelerin ve en fazla ne kadar süreyle çalıştırılmalarının mümkün olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun usul ve esasları çerçevesinde düzenlenmiş yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu yönetmelikler doğrultusunda sınırları çizilmiş devlet memurları çalışma süreleri ile alakalı detayları haberimizden ulaşabilirsiniz.

Devlet memurları mesai saatleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 99. maddesi kapsamında memurlar; bir haftalık süre içerisinde en fazla 40 saat çalıştırılabilirler. Aynı kanun memurların izin günleri de cumartesi ve pazar olarak iki gün şeklinde düzenler.

Haftada 40 saatten fazla çalıştırılan memura, 40 saati aşan her bir saat için maaşına ek mesai ödemesi yapılır. Memurların maaşlarına ek olarak alacakları fazla mesai ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Devlet memurlarının günlük çalışma saatleri

Memurların günlük çalışma saatleri ve öğle arası izin süresi Bakan Kurulu tarafından belirlenir. Bu süreler ayarlanırken verilen hizmetin özellikleri göz önünde bulundurulur. Buna göre kurumların çalışma saatleri şu şekildedir:

Valilik Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Kaymakamlık Mesai Saatleri: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00

Belediyeler Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Adliye Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

Devlet Hastaneleri Mesai Saatleri: 09:00-12:30 / 13:30-16:00

Sağlık Ocakları Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Nüfus Müdürlüğü Mesai Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-16.30

Tapu Dairesi Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

PTT Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-16:30

Vergi Dairesi Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Askerlik Şubesi Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

SGK Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

İŞKUR Mesai Saatleri: 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Mesai saatleri değişebilir mi?

Memurlar, çalıştıkları kuruma göre farklı mesai saatleri dahilinde iş hayatlarını sürdürebilirler. Özel bir kanun ya da yönetmeliğe göre faaliyet gösteren bir kurumda, verilen hizmetin özellikle dikkate alınarak farklı çalışma süreleri söz konusu olabilir.