Süt izni hesaplama 2019 - Özel sektör ve memurlukta süt izni kaç saat emzirme izni toplu kullanma

Hamileliğin sona ermesiyle birlikte annelere, çocuklarının sağlıkları göz önünde bulundurularak birtakım haklar tanınır. Bu haklardan bir tanesi de emzirme izni olarak da bilinen süt iznidir. Bebekler 1 yaşına doldurana kadar geçen süre boyunca tanınan bu hak için merak edilen bazı detaylar bulunuyor. Hem anne adaylarının hem de yeni doğum yapmış annelerin merak ettikleri bu detayları derledik. İşte süt izni ile alakalı merak edilenler…

Süt izni süresi ne kadar? Süt izni nasıl kullanılır?

Kadın çalışanlar kendilerine tanınan haklar doğrultusunda doğum yaptıktan sonra, çocukları 1 yaşına gelene kadar günde toplamda 1,5 saatlik süt izninden faydalanarak çocuklarının beslenme sürecini aksatmadan beslenmelerini sağlayabilirler. 1,5 saatlik bu izin süresinin kullanım şekli ise kadın çalışanın kendi insiyatifinde olur. Sürenin hangi saat aralığında ve kaça bölünerek kullanılacağı, kadın çalışanın kendisi tarafından belirlenir ve söz konusu izin süresi günlük çalışma süresinden düşülmez. Çocuğun 1 yaşına bastığı tarih itibarıyla bu izin hakkı da son bulmuş olur. Kadın çalışanın fiilen çalışma hayatını sürdürdüğü süreler için geçerli olan süt izni hakkından, fiilen çalışılmayan günler için faydalanmak mümkün değildir.

Memurların süt izni hakkı ne kadar?

SGK 4C kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna'na bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren kadınlar doğum sonrası izin hakkı diğer statüde çalışanlara göre ilk 6 ay boyunca daha fazladır. Memur kadınlar doğumdan itibaren ilk 6 aylık süre boyunca günde 3 saat süt izni hakkından faydalanırken sonraki 6 aylık süreçte bu hak diğer statüde çalışanlarda olduğu gibi 1,5 saat olarak kullanılır.

Öte yandan en az 12 ay süreyle aylıksız izin hakkı kullanan kamu çalışanı kadınlar, süt izninden faydalanmamış sayılırlar.