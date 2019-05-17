Maxis’in ilk yatırımı Kolay İK girişimine

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İş ?Bankası'nın girişimcilik ekosistemine sağladığı desteğin en yeni yatırım halkası olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurduğu Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ilk yatırımını 500 bin dolarla Kolay İK'ya yaptı. Girişim Sermayesi Fonu'nun 2019'da ilk yatırımı yapacağının sinyalini yılın sonunda veren banka yönetimi öncelikli konular arasında yer alıyordu.Kolay İK'nın Türkiye'deki hızlı büyümesini ve yurt dışı açılımını desteklemek üzere yatırım yapmaya karar verdiklerini belirten Maxis Genel Müdürü Selami Düz, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları ile işbirliğine dayalı bir anlayış içerisinde girişimleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.2016'da kurulan ve bugün farklı ölçekteki şirketlerde çalışan 200 binden fazla kişi tarafından kullanılan Kolay İK, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 500 bin dolarla katıldığı yaklaşık 1.3 milyon dolarlık yatırım turu ile yurt dışı açılımını hızlandırmayı ve yurt içinde kurumsal pazardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor. İnsan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip tek çatı altında yürütülmesini sağlayarak bir yandan verimliliği artırırken diğer yandan hataları en aza indiren Kolay İK, şirketlere; izin, eğitim, bordro, yemek kartı yönetimi, harcama, bireysel emekliliğe otomatik katılım, özlük bilgileri, performans yönetimi, vardiya planlama gibi birçok farklı alanda çözüm sunuyor.Bulut tabanlı insan kaynakları çözümü Kolay İK, güncelleme problemleri olmadan özlük yönetimi, izin yönetimi, eğitim yönetimi, harcama takibi, fazla mesai yönetimi, zimmet takibi şirket takvimi performans değerlendirme, yemek kartları, puantaj, bordrolama, BES otomatik katılım gibi tüm konularda çözüm geliştirmek mümkün. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı pilot mezunu olan Kolay İK girişimi her gün kullanılan e-posta ya da sosyal ağlardaki hesaplarınız kadar kullanımı kolay bir arayüz sunuyor. Kolay İK bulut tabanlı bir yazılım olduğu için kurulum süreci yok.