Enerji fonuna ilk aday projeler yolda

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Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, enerji sektöründe sorunlu krediler için kurulacak Enerji Girişim Sermaye Fonu'na kapasiteleri bin 500-2 bin megavat civarında 4-5 doğalgaz ve hidroelektrik santralinin aktarılabileceğini belirtti. Bu projelerde sorunlu kredi miktarının 1.5-2 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Edin, "İlk olarak bir doğalgaz ve bir hidroelektrik santralinin şu an aday olduğunu söyleyebilirim. Toplamda da 5 bankanın dahil olması söz konusu. Bu projeler için söz konusu bankalarla birer fon şirketi kurulacak" dedi. Oluşumda yer almak isteyen bankaların eşit hisselerle öncelikle bir Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) kuracağını ifade eden Edin, "Sorunlu kredisi bulunan her bir proje için, PYŞ çatısı altında ayrı ayrı fon şirketleri olacak. Yani PYŞ altında 4-5 ta ne fon şirketi olacak" diye konuştu.