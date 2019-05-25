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maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı işsizlik maaşı ödemesi...

maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu () tarafından her ayın 5'inde ödenen maaşlar ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Birçok işsizlik maaşı alan vatandaşlar bayram önce maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyorlar. Konuyla ilgili İŞKUR'dan ise son dakika açıklamaları geldi. İşsizlik maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Haziran ayı işsizlik maaşı ödemesi...

Giriş Tarihi: 25.5.2019 21:39
İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı işsizlik maaşı ödemesi...

Ramazan bayramının gelmesine kısa bir süre kala İşsizlik maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar her ayın 5'inde paralarını alıyorlar. Bayram taitilinden önce maaşların yatıp yatmayacağını merak eden bireyler konuyla ilgili araştırmalara başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte İş Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan o açıklama! İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı?

İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

İşsizlik maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Ramazan Bayramına kısa süre kala konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Biz de Sabah.com.tr olarak bayramdan önce işsizlik maaşlarının yatıp yatmayacağı konusunu sizler için hazırladık.

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İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı işsizlik maaşı ödemesi...
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