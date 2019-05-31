1 milyar dolarlık yatırım

Ekonomiye ilişkin dışarıda ve içeride her türlü kara propagandaya rağmen Türkiye'nin geleceğine güvenen yatırımcı frene basmıyor. 1 milyar dolar yatırımla kurulacak 1000 megavat kapasiteli Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) projesi için 9 şirket başvuruda bulundu. Ankara'da düzenlenen ihalede Aydın ve Çanakkale bölgelerini EnerjiSa, Balıkesir ve Muğla'yı ise Alman rüzgâr devi Enercon kazandı. Bin megavatlık Rüzgâr Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) açık eksiltme ihalesi dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında yapıldı. İhalede Aydın bölgesi için 4.56 dolar-cent ve Çanakkale bölgesi için 3.67 dolar-cent ile en düşük teklifi Enerjisa verdi. Alman devi Enercon ise Muğla bölgesi için 4 dolar-cent ve Balıkesir bölgesi için 3.53 dolar-cent ile yarışmayı önde tamamladı.

EKONOMİ GÜÇLÜ

İhale sonrası açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İhaleye yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi, Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için ne kadar büyük bir potansiyel vaat ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Her türlü spekülasyona ve kara propagandaya rağmen ortaya çıkan sonuç, Türk enerji piyasası ve ekonomimizin ne denli güçlü olduğu ve geleceğe ne denli sağlam adımlarla yürüdüğüdür" dedi.



1.2 MİLYON HANE

49 yıllık lisans süresi ve 15 yıllık alım garantisi olacağını anlatan Dönmez, "Rüzgâr enerjisi santrallerinin ön lisans süresi 24 ay ve inşaat süresi 36 ay olarak belirlendi. RES'ler yıllık asgari 3.5 milyar kilovatsaat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Bu da 1.2 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor" dedi. Dönmez, güneş YEKA GES'lerle ilgili takvimi de kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.



ADULERYA İHALESİ 10 TEMMUZ'DA

FETÖ soruşturması kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali 10 Temmuz'da ihaleye çıkıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Santral için 1.1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte tüm yatırımcıları bu ihaleye davet ediyoruz" dedi. Yılda 2.2 milyon ton kömür işleme, 2.4 milyar kilovatsaat elektrik üretme kapasitesi bulunan santral, Türkiye'nin yerli linyit yakıtlı, akışkan yataklı kazan ve baca gazı arıtma sistemiyle AB emisyon kriterlerine uyuyor.