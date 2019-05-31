Albayrak’tan müjde: Kurum içi uzmanlık sınavı açılacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından Bakanlık personeline sınav ve atama müjdesi verdi. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.