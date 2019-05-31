TL’ye hücum

Yerel seçimlerin ardından yaratılmak istenen kriz algısıyla hacimsiz bir şekilde 6.20 TL'ye kadar yükseltilen dolar, ekonomi yönetiminin kararlı tutumu ile dün ibreyi sert bir şekilde aşağı çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemde almış olduğu kararların yanı sıra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinin de yarattığı iyimserlikle Türk varlıklarına adeta hücum edildi.



TÜRK LİRASI AÇIK ARA LİDER

Güne 6.011 TL'den başlayan dolar, yabancı girişinin ve yerli yatırımcıların satışlarının hızlanması sonucu 5.87 TL'ye kadar gerileyerek 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi. TL, dün yüzde 2 ile dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Analistler, dolarda ilk hedefin 5.75 TL olduğunu, düşüşün hızlanması durumunda ise kısa vadede 5.5 TL'nin test edilebileceği görüşünde.



CDS'LER 500'ÜN ALTINA GERİLEDİ

Türk varlıklarına olan ilgi risk primini gösteren 5 yıllık CDS'lere de olumlu yansıdı. 28 Mayıs'ta 521.67 olan CDS'ler dün 498'e indi. 10 yıllık tahvilin faizi ise 57 baz puanlık düşüşle yüzde 19.09 oldu. Yabancılar 17-24 Mayıs tarihleri arasında tahvil- bonoda 51.2 milyon dolarlık alım yaparak 8 hafta sonra ilk kez piyasada net alıcı oldu. Hazine ile SPK'nın düzenlemeleri sonrası hızlanan yabancı girişi ve kurumsal yatırımcı alımlarının etkisiyle borsa yüzde 3 yükselerek 90 bin puana dayandı. Borsa İstanbul, 22 Mayıs'tan bu yana yüzde 7 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Endeksin kısa vadeli hedefinin 96 bin olduğu, buranın kırılması halinde ibrenin 100 bine döneceği belirtiliyor.



MERKEZ'İN DÖVİZ REZERVİ 1.3 MİLYAR $ ARTTI

Her bir dolarlık düşüşünde bile kriz lobisinin felaket senaryoları yazdığı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 72 milyon dolar artarak 93 milyar 547 milyon dolara çıktı. 24 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 344 milyon dolar artışla 73 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Altın rezervleri, 272 milyon dolar azalışla 20 milyar 455 milyon dolara indi.



