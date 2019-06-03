Yatırım kredilerine 284 milyonluk teşvik

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisine yönelik kur saldırısı ve reel sektörün gücünü kırmaya yönelik operasyonlara inat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüne güvenen yatırımcılar Türkiye'ye rotayı değiştirmedi. Son bir yılda alınan yaklaşık 6 bin adet yatırım teşvik belgesi kapsamında 157 milyar liranın üzerinde yatırım ve 255 bine yakın istihdam öngörüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kapsamda 445 milyon liralık istihdam ödemesi, yatırımcıların teşvik belgesi ve yatırım kredileri için de 284 milyon liralık faiz desteği ödemesi yapıldığını belirtti. Bakan Varank, şu bilgileri verdi:: Kalkınma ajansları geçen yıl bin 626 projeyi destekledi. Bu kapsamda tahsis edilen destek miktarı 600 milyon liraya, faydalanıcıların eşfinansmanı ile toplam proje bütçeleri 950 milyon liraya ulaştı.: Toplam 11 teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketine 47.5 milyon lira hibe desteği, bin 674 Ar-Ge projesi 500 milyon lira bütçe ile desteklendi.: KOSGEB destek programları kapsamında yaklaşık 71 bin işletmeye 1.27 milyar lira tutarında destek verildi.KOSGEB kredi faiz destekleri kapsamında bin 408 işletmeye 14.2 milyon lira tutarında kredi faiz desteği sağlanıyor. Toplam 94.7 milyon lira büyüklüğünde bir kredi hacmi oluşturuldu. 2018'de bir önceki yılın sıfır faizli işletme kredisi desteğine ait 512.9 milyon lira tutarındaki ödeme de gerçekleştirildi.