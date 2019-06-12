Dekar Yapı ve Yapı Kredi’den Türkiye’de bir ilk

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, "Yeni projemizde 7.500 metrekare büyüklüğünde 10 adet organik gölet bulunuyor. Her evin kendine ait bir bahçesi ve gölete kıyısı var. Ayrıca arazideki 200 adet yetişmiş ağacı koruyarak projemizi geliştirdik." diye konuştu.

Kuzu, "Yapı Kredi ile yaptığımız işbirliği sonucunda Türkiye'de ilk defa uyguladığımız "Ödeme Korumalı Finans Modeli" ile de sektörde fark yaratacağımızı ve örnek teşkil edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Dekar Kıyıbahçe projesi, Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda, 12 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen basın lansmanıyla tanıtıldı.

Bahçeli bir ev sahibi olmayı hayalden gerçeğe dönüştüren Dekar Kıyıbahçe, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de 85 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, yaklaşık 500 milyon TL yatırım ile gerçekleştirilecek. Projede, 84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks ev bulunuyor. Dekar Kıyıbahçe'de evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 m² ve 200 m² arasında değişiyor. Tüm evlerin 40 m² ile 200 m² arasında değişen bahçeleri bulunuyor.

Dekar Kıyıbahçe projesinin ilk etap teslimleri Nisan 2020'de, projenin tamamının ise Mart 2021'de teslim edilmesi öngörülüyor.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, bahçeli ev konseptindeki tecrübelerine dikkat çekerek, "Geliştirdiğimiz projeler ile müşterilerimiz ve yatırımcılardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Dekar olarak özellikle bahçeli ev konsepti ile gayrimenkul sektörüne imzamızı attık. Ömerli'de geliştirdiğimiz yeni projemiz Dekar Kıyıbahçe için uzun çalışmalar ve araştırmalar yaptık. Yeni projemizde 7.500 metrekare büyüklüğünde 10 adet organik gölet bulunuyor. Her evin kendine ait bir bahçesi ve gölete kıyısı var. Ayrıca arazideki 200 adet yetişmiş ağaç tespit edilerek bakım ve koruma altına alındı ve biz de bu ağaçları koruyarak projemizi geliştirdik." diye konuştu.

BÖLGENİN İHTİYACINA GÖRE PROJE GELİŞTİRİLMELİ

Bir projeyi hayata geçirirken empati kurduklarını anlatan Salih Kuzu, şöyle devam etti:

"Günümüz koşullarında hangi bölgede neye ihtiyaç var bunu görebiliyoruz. Dekar olarak yatay mimarinin en güzel örneklerini ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz. Projeye başladığımız günden bugüne kadar Anadolu yakasına katma değer sağlayacak bir proje geliştirmek için uzun süren araştırmalar ve analizler yaptık. Tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz ile ulaşılabilir bahçeli ev konseptinin en güzel örneğini sergileyeceğimiz Dekar Kıyıbahçe projesinde yeşil ve doğayla iç içe muhteşem bir site yaratacağız."

YAPI KREDİ İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANACAK FİNANSMAN MODELİ

Tüketici Kanunu'na göre, konut satışlarında müşteriye teminat verilmesi gerekiyor. Güncel olarak genelde verilen teminat sadece konut kredisi kullananlara finans kurumlarının verdiği teminatla sınırlı. Dekar ve Yapı Kredi, sektörde yaşanan bu sıkıntıya bir çözüm getirmek amacıyla "Ödeme Korumalı Finans Modeli"ni geliştirerek ilk uygulamasını Dekar Kıyıbahçe'de yapmaya başlayacak.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, geliştirilen finansman modeli hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"Ödeme Korumalı Finans Modeli"nin hem müşterilere, hem gayrimenkul geliştirme şirketlerine hem de finansman kurumlarına en genel bağlamda 2 ana faydası bulunuyor. Birinci ana fayda; müşterilerden alınan peşinat, konut kredisi veya peşin satış ödemelerinin tamamı sadece projeye harcanacak, bu harcamaların tamamı Yapı Kredi denetiminde yapılacak. Bu model ile müşterilerin sadece konut kredisi değil, peşinat dahil tüm ödemelerinin Tüketici Kanunu'ndaki garantilere sahip olması Yapı Kredi tarafından koruma altına alınacak. İkinci ana fayda olarak da Yapı Kredi'nin sağladığı proje kredisi ile, satış miktarına bağlı olmaksızın projenin zamanında tamamlanması ve zamanında teslim edilmesi garanti altına alınacak.

Sonuç olarak, Yapı Kredi ile ortak geliştirilen ve müşterilerin Dekar'a yaptığı ödemelerin tümünü koruyan "Ödeme Korumalı Finans Modeli", Dekar Kıyıbahçe projesinin her türlü ekonomik olumsuzluklarda bile belirlenen teslim programına uygun olarak ilerlemesinin garantisi olacak. Bu işleyiş müşteri için de bir güven hissi doğuracak ve müşterimiz parasının Yapı Kredi'de güvende olduğundan ve yalnızca proje için kullanılacağından emin olacak. Böylece müşterilerin ev alırken yaptığı tüm ödemeleri garanti altına alan yepyeni bir sistemi Türkiye'ye getirmiş oluyoruz.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ise "Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi olarak 75. yaşımızı kutladığımız 2019 yılında, konut finansmanında da yeni bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ödeme Korumalı Finans Modelimiz kapsamında Dekar Yapı'nın Kıyıbahçe projesinden gayrimenkul satın alan tüketicilerin peşin ya da kredili olarak yaptıkları alım bedelleri üzerinde Yapı Kredi'nin blokesi olacak. Satın alınan gayrimenkul bedelleri üzerindeki blokaj, proje ilerledikçe, ilerleme aşamasına göre parça parça kaldırılacak. Böylece, projenin sağlıklı bir biçimde tamamlanması güvence altında olacak . Yapı Kredi ile Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan bu finansman modeli gayrimenkul sektöründe bugüne kadarki uygulamaları değiştiriyor. Bu iş birliği ile Türkiye'de konut alanında yarattığımız yeni finansman alternatifinin sektörde örneklerinin artarak çoğalacağına inanıyorum" dedi.