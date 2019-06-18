Güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları...

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın konut sahibi olmak isteyenleri yönelik "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününden sonra vatandaşların kredi faiz oranları konusundaki araştırmaları da hızlandı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası gibi bankaların kredi faiz oranları hakkındaki son rakamları bulabilir, hesaplama yapabilir ve bütçenize göre analizlerini yapabilirsiniz. İşte güncel kredi faiz oranları!
Giriş Tarihi: 18.6.2019 09:18Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 09:23