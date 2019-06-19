DenizBank ve A101’den temassız ödeme işbirliği

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DENIZBANK ile A101 cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayacak bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında, fastPay kullanıcıları 81 ildeki A101'lerden alışveriş yaparken ödemelerini cep telefonlarını yan çevirerek üretecekleri kare kodla yapabilecek. Günde 3.5 milyon insanımızın ziyaret ettiği A101'lerde market alışverişlerinde nakitsiz ödeme dönemini hayata geçirdiklerini söyleyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "fastPay'in etrafına geniş bir ekosistemin destek ağı örüyoruz. Olabildiğince farklı sektörden işbirlikleriyle bu ağın içini doldurmaya devam edeceğiz" dedi. A101 CEO'su Erhan Bostan ise "Önceliğimiz kaliteli ürünleri en ucuza ve herkesin erişimine sunma misyonumuzu, müşteri deneyimini zenginleştiren ve günlük yaşamı kolaylaştıran uygulamalarla hayata geçirmek. fastPay ile işbirliğimiz müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımının doğal bir sonucu" değerlendirmesini yaptı. Anlaşma kapsamında fastPay ile yapılacak ilk alışverişte 10 TL ve alışveriş tutarının yüzde 10'u fastPay bakiyesine anında hediye olarak yüklenecek. Yüzde 10 iade fırsatı, kampanya süresi boyunca toplamda 35 TL olmak üzere, sonraki alışverişlerde de devam edecek.