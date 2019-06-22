Kentsel dönüşümde vatandaşa garanti

Kentsel dönüşümde vatandaşların yaşadığı mağduriyetler son buluyor. Dönüşümün başladığı 2012'den bu yana süreçte yaşanan tıkanmayı ortadan kaldıracak yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle hükümet vatandaşın tüm haklarını garanti altına aldı. Bundan sonra hak sahipleri yapacakları inşaatlar için teminat verme zorunluluğu getirilen müteahhitlerle gönül rahatlığıyla el sıkışacak. Müteahhit artık "Param yok, inşaatı tamamlayamıyorum" diyerek vatandaşı yüzüstü bırakamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterliliği olan firmaların iş yapabileceğinin altını çizdi. Bakan Kurum, "Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve dönüşümü hızla tamamlamak" diye konuştu.

MAKETTEN SATIŞA IDARE IZNI

Dönüşümü güvence altına alan yönetmelikte dikkat çeken bir diğer madde, maketten daire satışı için idare izni şartı getirilmesi oldu. Söz konusu düzenlemeyle müteahhitin kendi payına düşen birimlerin satışı inşaatın ilerleme seviyesi ve idarenin iznine göre yapılabilir. Müteahhitin talebi üzerine idare yerinde tespit yaparak, inşaatın tamamlama oranını belirler. Bu oranın yüzde 10'u altındaki oranda müteahhite kalan bağımsız birimlerin satılması için izin verilir. Bakan Kurum, yönetmeliğin 2 Eylül'de yürürlüğe gireceğini belirterek, "Bundan sonra, müteahhit inşaatın ilerlemesine bağlı olarak satış yapabilecek. Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak" diye konuştu.

MINIMUM % 4 TEMINAT ŞARTI

Yeni yönetmeliğe göre, 50 bin metrekareye kadar yapılacak inşaatlarda maliyetin yüzde 10'u, 50 bin-75 bin metrekare inşaatlarda yüzde 8, 75 bin-100 bin metrekarelik inşaatlarda yüzde 6, 100 bin metrekare üstü inşaatlar için ise müteahhitler yüzde 4 teminat verecek.

KİRA YARDIMI 36 AYA ÇIKTI

Yenı? yönetmelikte vatandaşa yapılan kira yardımı da yeniden düzenlendi. Bina tahliyesinden itibaren 1 yıl içinde talep edilmemesi halinde alınamayan kira hakkına yönelik ilave bir süre getirildi. Buna göre artık sadece tahliye edilmesi değil bunun dışında da yıkımdan itibaren de 3 ay içinde başvuru da bulunulması halinde kira yardımı yapılabilecek. Ayrıca riskli bölgeler ve rezerv alanlarında kira yardımı 18 aydan 36 aya çıkarıldı. Aylık kira bedeli bakanlık tarafından belirlenecek. Her yıl TÜFE oranında güncellenecek.

3'TE 2 KARAR VERECEK

Bundan sonra vatandaşlar riskli yapının yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazlar için 'ortaklığın giderilmesi' davası açılabilir. Yeni uygulama yönetmeliğinde tüm işlemler için 3'te 2 çoğunluk ile karar verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm yargı kurumlarına net bir şekilde riskli yapı ve alanlarda 3'te 2 ile anlaşmanın yıkım öncesi ve sonrasında geçerli olduğunu belirtti



ELEKTRONIK BAŞVURU

Rısklı yapı tespit başvuruları artık elektronik yazılım sistemi üzerinden yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizzat veya şikâyet üzerine ilçe belediyelerinden riskli yapı tespiti talebinde bulunabilecek. Dönüşümde bugüne kadar tahliye edilen binalarda elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin kesilimi yapılırken maliklerin görüşü alınmıyordu. Yeni düzenleme ile artık hak sahiplerinin görüşü de alınacak.