Bursalı Clio ezber bozmaya hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Renault'nun B segmentindeki temsilcisi Clio, baştan aşağı yenilendi. Beşinci nesil Clio, segmentinin standartlarını zorluyor. Modern ve dinamik bir dış tasarıma sahip Clio'da bir üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. Yeni Cio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekran ile sunuluyor. Akıl kabin konseptinin kilit unsuru 9.3 inçlik multimedya ekranı, Renault'nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Ayrıca yeni Clio'da 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Renault Grubu, aynı zamanda 2020'den itibaren ilk defa E-TECH adını verdiği hibrit motorunu pazara sunacak.