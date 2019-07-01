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bugün ne kadar? alış satış fiyatı (2 Temmuz fiyatları)

Ekonomi başlığı altında en çok merak edilen konulardan birisi olan hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Zira, gerek yatırım, gerekse alım satım gibi çeşitli amaçlarla güncel fiyatlarını takip eden bireyler, canlı euro dolar kuru bilgisine ulaşmak istiyor. G-20 sonrasında dövizde yaşanan sert düşüş neticesinde, 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, güncel ve bilgisine ulaşabilir; anlık takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, 2 Temmuz 2019 Salı gününe alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 02:15
Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı (2 Temmuz döviz fiyatları)

Döviz fiyatları, altın ile beraber ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Hafta başından bu yana dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir, bireyleri alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen bireyler, araştırmalarını da bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 2 TEMMUZ 2019 SALI

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 2 Temmuz 2019 Salı gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,6503
Satış: 5,6567

EURO

Alış: 6,3835
Satış: 6,388

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Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı (2 Temmuz döviz fiyatları)
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