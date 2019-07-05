Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Çin, İzmir Fuarı’nın partner ülkesi oldu

, Fuarı’nın partner ülkesi oldu

Giriş Tarihi: 5.7.2019
Çin, İzmir Fuarı’nın partner ülkesi oldu
6-15 Eylül tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki partner ülkesi Çin oldu. Fuarı düzenleyen İZFAŞ'tan yapılan açıklamada "Türkiye'de enerji, teknoloji, alt yapı, lojistik, finans, madencilik, telekomünikasyon gibi alanlarda 2 milyar dolara yakın yatırımı bulunan Çin, Türkiye'nin dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı" denildi. Fuar kapsamında organize edilen İzmir İş Günleri'ndeki ikili görüşmelerde güçlü ticari bağlantılar kurularak karlı iş anlaşmalarına imza atılması planlanıyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin, İzmir Fuarı’nın partner ülkesi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN