Çin, İzmir Fuarı’nın partner ülkesi oldu

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6-15 Eylül tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki partner ülkesi Çin oldu. Fuarı düzenleyen İZFAŞ'tan yapılan açıklamada "Türkiye'de enerji, teknoloji, alt yapı, lojistik, finans, madencilik, telekomünikasyon gibi alanlarda 2 milyar dolara yakın yatırımı bulunan Çin, Türkiye'nin dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı" denildi. Fuar kapsamında organize edilen İzmir İş Günleri'ndeki ikili görüşmelerde güçlü ticari bağlantılar kurularak karlı iş anlaşmalarına imza atılması planlanıyor.