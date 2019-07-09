Öğretmen maaşları 2019'da ne kadar oldu? Temmuz ayı öğretmen maaşları zam oranı kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verileri kamuoyuna duyurulmuştu. Enflasyon oranlarına göre 2019 Temmuz öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. On binlerce öğretmenin yüzünü güldüren zam haberi enflasyon oranlarının ardından netleşti. Peki Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2019 Temmuz öğretmen maaşı zam oranı kaç TL? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN MAAŞLARINDA ZAM ORANI NE KADAR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerine göre; 2019'un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019'un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak.

Öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI 2019 NE KADAR?

Emekli memur ve memur adaylarına yüzde 6 zam yapılacak. Öğretmen adayları ise Temmuz ayı zam oranlarını merak ediyor. Memur adaylarına yapılan yüzde 6'lık zam öğretmenlerin maaşlarına da yansıyacak.

Ocak ayından bu yana 4 bin 737 lira maaş alan görevdeki öğretmenler 5 bin 022 lira maaş alacak.