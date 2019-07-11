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4 ili birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde sona gelindi

'nin önde gelen turistik merkezlerini birbirine bağlayacak çevre yolu projesinin en zorlu etabı olarak gösterilen Honaz Tüneli'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 21:34
4 ili birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde sona gelindi

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Hasan Karahan'ın, Denizli'yi, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya bağlayacak çevre yolu üzerindeki tünelde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Karahan'ın Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Devrim Günak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günak, kazı çalışmalarında sol tüpte 2 bin 537, sağ tüpte 2 bin 285 metre olmak üzere toplamda 4 bin 822 metre ilerleme sağladıklarını, kalan tünel uzunluğunun ise 244 metre olduğunu kaydetti. Böylelikle tüneldeki kazı çalışmalarının yüzde 95,2'sinin, nihai iç kaplama betonunun da yüzde 41'inin tamamlandığını belirtti."

Açıklamada, Vali Karahan'ın işçilerle bir süre sohbet ettiği ve kazı çalışmalarının bittiği sol tüpten araçla geçiş yaptığı ifade edildi.

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4 ili birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde sona gelindi
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