Raylı sistemlerde yerlilik hedefi yüzde 80

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, her alanda başlattığı yerli üretim hamlesini raylı sistemler alanında da hızlandırıyor. Bu nedenle de Türkiye, milli elektrikli tren dizisinin üretimini 2020'de tamamlamak, milli elektrikli lokomotifin seri üretimine 2022'de başlamak ve milli yüksek hızlı trenin prototipini 2023'te bitirerek tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerliliğe ulaşmak için yol haritasını belirledi. Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları raylı sistem araçlarında envanter, talep ve tedarik planlaması yaparak, Sanayileşme İcra Kuruluna sunacak. Kamu alımları ve uzun vadeli sipariş yöntemlerine ilişkin karar, bu kurul tarafından verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından raylı sistem araçlarında envanterin tespiti, orta vadede oluşması beklenen talep ile tedarike ilişkin mevcut kamu-özel üretim yapısı ve kabiliyetlerinin tespiti yapılacak.Türkiye'de üretilen araçların kalite ve güvenilirlik düzeyinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek Eskişehir'deki Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi tamamlanacak, bağımsız bir yapı tesis edilerek, ilgili enstitü ve araştırma merkezlerinin de içinde bulunduğu işletim modeli uygulamaya geçirilecek.