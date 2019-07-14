Azerbaycan’ın vagonları Anadolu’da üretilecek

Türkiye ile Azerbaycan arasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nda başlatılan yük taşımacılığı ile gündeme gelen ortak yük vagonu üretiminin detaylarına SABAH ulaştı. Halen vagon ihtiyacını Rusya'dan karşılayan Azerbaycan, Türk şirketleri ile ortak üretim için harekete geçti. Bu kapsamda adı öne çıkan firma ise 1939'da Sivas'ta yük vagonu üretmek üzere kurulan TÜDEMSAŞ oldu. Kısa süre içinde netleşmesi beklenen 600 vagoluk siparişin toplam tutarının ise 36 milyon dolar olduğu öğrenildi.

İSTİHDAMI KATLAYACAK

Şirketin ürettiği 150 adet yerli ve milli yük vagonu Bakü-Tiflis-Kars hattında yük taşıyor. Alınacak siparişle ilgili yaptıkları çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Azerbaycan'ın demiryolu ve tünel genişlikleri bizimkinden farklı. Mevcut üretimimiz onların raylarına uymuyor. Bu nedenle onların kullandığı EA tipi vagon tesislerimize getirildi. Bir aylık yoğun mesai sonucunda katı model çalışması yaptık. Vagonun iki ülkenin hatlarında çalışması için Ar-Ge çalışması yaparak, iki adet prototip ürettik. Testler olumlu sonuç verdi. Gerekli donanımları ekleyerek teslimatlarını yapacağız. Teslimattan sonra siparişi bekliyoruz." Vagon üretimi konusunda ciddi bir bilgi birikimlerinin olduğunu söyleyen Başoğlu, yıllık üretim kapasitelerinin 700 adet olduğunu kaydetti. Siparişi almaları halinde çift vardiya üretim yaparak talebe cevap vereceklerini söyleyen Başoğlu, toplam bin 150 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını anlattı. Başoğlu, siparişin yeni istihdama da büyük katkı sunacağını belirtti. Milli vagon projesinde yerlilik oranlarının yüzde 90'a çıktığını söyleyen Başoğlu, toplam üretimde oranın yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu kaydetti.

FABRİKA YATIRIMI GÜNDEMDE

Azerbaycan Demiryolları'ndan bir heyetin tesislerini ziyaret ettiğini söyleyen Başdoğlu, "Aldığımız davet ürerine gidip Ulaştırma Bakanlığı'na sunum yaptık. Teknik kapasitemizi ve fabrikamızın sahip olduğu üstün yetenekleri anlattık. Türkiye'ye ortak üretim teklif ettiler, birlikte fabrika yatırımı gündemde. Şirket olarak gelişecek bir ortaklığa her türlü desteği vermeye ve ortaklık yapmaya hazırız" diye konuştu.



AVUSTURYA'YA TESLİMAT YAPILDI

Tüm dünyada demiryolu taşımacılığının teşvik edildiğini hatırlatan Mehmet Başoğlu, Avusturya Demiryolları'na da 8 adet vagon teslim ettiklerini, siparişini aldıkları 112 vagonun ise üretiminin devam ettiği bilgisini verdi. Amerika menşeili lojistik firması Gatx'ın Avrupa'daki ihtiyaçları için 120 tane vagon yapacakları bilgisini veren Başoğlu, 150 tane de 80 feetlik milli vagon üreteceklerini söyledi.