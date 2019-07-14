Marmaray 15 Temmuz’da ücretsiz

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenler düzenleneceğini ve törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00'den itibaren Halkalı'dan Gebze'ye giden trenlerin saat 10.00'dan itibaren Gebze'den Halkalı'ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50'ye kadar işleyeceğini kaydetti. Bakan Turhan, Gebze-Halkalı arasındaki son trenin her iki yönden 23.50'de kalkacağını ifade etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz'da saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, "Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu" diye konuştu.