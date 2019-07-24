Kurban fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı: 2019 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!

Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasına az bir zaman kala "Kurban fiyatları ne kadar oldu?" sorusu epey araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi açısından kurban kesme ibadeti vatandaşlar için oldukça önemli bir durum. Herkesin kendi ekonomisine ve bütçesine göre tercih edeceği kurban fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merakının giderilmesi Kurban Bayramı gelmeden bayram müjdesi niteliği taşıyor. Müslüman alemi açısından kıymetli olan kurban ibadetini vatandaşlar yerine getirmek istiyor.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2019 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI

Kurban kesme ibadetinin amacı; alemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı sağlamak, yine yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık göstermek için kesilmektedir. Bu sayede kulları Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği sergileyerek manevi bir bağ kurmaktadır..

Haberimizin devamından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını öğrenebilirsiniz..