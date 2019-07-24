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ne kadar oldu? açıkladı: 2019 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!

Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklara başladı. Bayramın en önemli sorusu haline gelen " ne kadar oldu?" sorusu epey araştırılıyor. Bayram ve kurban kesme ibadeti İslam alemi açısından oldukça büyük önem taşıyor. Buna göre; ne kadar oldu? Büyükbaş ve ne kadar? beklenen açıklamayı yaptı!

Giriş Tarihi: 24.7.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 11:35
Kurban fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı: 2019 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!

Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasına az bir zaman kala " ne kadar oldu?" sorusu epey araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi açısından kurban kesme ibadeti vatandaşlar için oldukça önemli bir durum. Herkesin kendi ekonomisine ve bütçesine göre tercih edeceği kurban fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merakının giderilmesi Kurban Bayramı gelmeden bayram müjdesi niteliği taşıyor. Müslüman alemi açısından kıymetli olan kurban ibadetini vatandaşlar yerine getirmek istiyor.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2019 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI

Kurban kesme ibadetinin amacı; alemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı sağlamak, yine yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık göstermek için kesilmektedir. Bu sayede kulları Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği sergileyerek manevi bir bağ kurmaktadır..

Haberimizin devamından İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını öğrenebilirsiniz..

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Kurban fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı: 2019 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!
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