Son dakika: Emek intibak yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak? SGK ile SSK, Bağkur emekli intibak yasası son durum detayı

Kendilerine yönelik gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca emekli, intibak yasası hakkında son dakika haberlerini öğrenmeye çalışıyor. Getirilmesi beklenen düzenlemeler ile maaşlarda artış yaşanması beklenirken, aylık bağlama oranlarının da eşitlenmesi öngörülüyor. Bu noktada, emekli intibak yasası büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere, ülkemizde emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000 ile Eylül 2008 arası tarih izlerken; en düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanmakta.

2019 EMEKLİ İNTİBAK YASASI SON DURUM!

Tam bu noktada, 2000'den sonra emekli olan milyonlarca vatandaş, 'İntibak yasası çıkacak mı?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden merak edilen detaylara ulaşabilir, 2019 emekli intibak yasası hakkında son durum bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;