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Son dakika: Emek intibak yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak? SGK ile SSK, Bağkur son durum detayı

Gündemin önemli başlıklarından birisi olarak öne çıkan hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, emekliler zam farklarını almaya başlarken; ek ödeme başta olmak üzere intibak yasası ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bu doğrultuda, 2000 yılından sonra emekli olanlar Meclis'ten gelecek habere kilitlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun milyonlarca emekli arasındaki gelir farkını en düşük düzeye indirmek için çeşitli çalışmaları olduğu bilinirken, maaş hesaplamalarında da kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin de son bulması planlanıyor. Peki, emekli intibak yasası çıktı mı? İntibak yasası hakkında son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 08:32
Son dakika: Emek intibak yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak? SGK ile SSK, Bağkur emekli intibak yasası son durum detayı

Kendilerine yönelik gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca emekli, intibak yasası hakkında son dakika haberlerini öğrenmeye çalışıyor. Getirilmesi beklenen düzenlemeler ile maaşlarda artış yaşanması beklenirken, aylık bağlama oranlarının da eşitlenmesi öngörülüyor. Bu noktada, büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere, ülkemizde emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000 ile Eylül 2008 arası tarih izlerken; en düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanmakta.

2019 EMEKLİ İNTİBAK YASASI SON DURUM!

Tam bu noktada, 2000'den sonra emekli olan milyonlarca vatandaş, 'İntibak yasası çıkacak mı?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden merak edilen detaylara ulaşabilir, 2019 emekli intibak yasası hakkında son durum bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Son dakika: Emek intibak yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak? SGK ile SSK, Bağkur emekli intibak yasası son durum detayı
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