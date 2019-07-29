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'a 8 bin yatak kapasiteli 11 yapılacak

'in ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan ve tahsis sahibi 6 firmanın tesis yatırımlarını bekleyen Tarsus Kıyı Kesimi , havadan görüntülendi. 8 bin yatak kapasiteli toplam 11 otelin yapılacağı bölge, hizmete girdikten sonra Mersin ile ’nın turizmden hak ettiği payı almasına önemli katkılar sunacak ve 10 bin kişi buradaki tesislerde edilecek.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 13:11
Tarsus'a 8 bin yatak kapasiteli 11 otel yapılacak

'nin bir kolunun denize döküldüğü bölümün de içinde bulunduğu, çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan Kıyı Kesimi , temiz denizi, 12 kilometrelik kumsalı ve yeşil dokusu ile dikkat çekiyor. 8 bin yatak kapasiteli toplam 11 otelin yapılacağı bölge, hizmete girdikten sonra ile 'nın turizmden hak ettiği payı almasına önemli katkılar sunacak ve 10 bin kişi buradaki tesislerde edilecek. Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın da tamamlanması ile bu coğrafyaya gelen turistler, yalnızca 10 dakika içerisinde oteller bölgesine ulaşabilecek.

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Tarsus'a 8 bin yatak kapasiteli 11 otel yapılacak
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