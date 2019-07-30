EFT nedir, havale nedir, EFT ve havale arasındaki fark nedir?

Mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden bir başkasına para göndereceksiniz. Bu durumda iki seçeneğiniz var; EFT ve havale. Peki hangi durumda EFT, hangi durumda havale ile işlem yapacaksınız? İşte merak edilen bu sorunun cevabı…

EFT nedir?

Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde kullanılır. Bir örnekle açıklamak gerekirse X bankasında bulunan hesabınızdan Y bankasında bulunan bir hesaba para aktarımı yapmak istiyorsunuz. Bu durumda işlemleri EFT ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.

EFT ile gerçekleştirilen işlemlerde yalnızca belirli saatler arasında mümkün olur. EFT transferi saatleri bankaların prosedürleri ve çalışma sistemlerine göre değişiklik gösterir. Fakat genel olarak EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30 gibi son bulur.

Havale nedir?

Havale, aynı bankada bulunan hesaplar arasında gerçekleştirilen işlemlerde söz konusu olur. Yine örnekle açıklamak gerekirse X bankasında bulunan bir hesabınızdan para transferi gerçekleştireceksiniz. İşlemleri havale ile yürütmeniz için para göndereceğiniz hesabın da X bankasında bulunası gerekir.

EFT ve havale arasındaki fark nedir?

EFT ve havale arasındaki temel fark birinde hesapların aynı bankada olması gerekirken diğerinden böyle bir zorunluluk olmaması. Havale işlemlerinde para aktarımı aynı bankada olduğu için herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılmaz. Fakat EFT işlemlerinde belirli bir tutarda ücret ödemek gerekebilir. EFT işlemleri için ödenen ücret bankadan bankaya ve işlemin yapıldığı saate göre farklılık gösterir.

Bir diğer fark ise işlem saatlerinde. Havale işlemleri 7 gün 24 saat boyunca yapılabilir. EFT işlemlerinin ise yalnızca banka mesai saatleri arasında gerçekleştirilmesi mümkündür.