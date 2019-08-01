Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Düğünlerde "altın gibi" takılan ev aletleri kampanyası!

Düğünlerde "altın gibi" takılan kampanyası!

Düğünlerde gelenekselleşen takı törenine yeni bir boyut kazandıran , , tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilmesini sağlayan bir kampanya başlattı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 13:30
Düğünlerde altın gibi takılan ev aletleri kampanyası!

Vestel açıklamasına göre, şirket, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve ev aletlerinin hediye edilmesini kolaylaştıran sıra dışı bir yeniliğe imza atıyor. Düğünlerde altın takma modasına yeni bir boyut kazandıran bu yenilikle Vestel, evlenecek çiftlerin ev kurmasını da kolaylaştırıyor.

Seçili Vestel mağazalarında satılan TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve el blender seti olmak üzere toplam 7 farklı ürün grubundaki altın formundaki ürün takısı, düğünde ya da sonrasında yeni evli çiftlere hediye olarak verilebiliyor.

Takıların arkalarına işlenen kodlarla Vestel mağazalarından ve "vestel.com.tr" adresinden ürünler kolaylıkla alınabiliyor. Takılar tıpkı bir hediye çeki gibi istenilen herhangi bir ürünün alımında kullanılabiliyor. Üstelik bu altınlar değerini kaybetmiyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünlerde "altın gibi" takılan ev aletleri kampanyası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN