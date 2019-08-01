Son dakika haberi: Memurun zam pazarlığı başladı!

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlarla zam pazarlığı ile ilgili olarak, "Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay dün, "Bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;

3 milyonu aşkın kamu çalışanı,2 milyonu aşan kamu çalışanı emeklisini ve ailelerini ilgilendiren önemli bir görüşmeye başlamaktayız. 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra gerçekleştirdiğimiz, İlk toplu sözleşme görüşmesi olma niteliğini taşımakta. İnanıyorum ki burada; karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde, Demokratik bir müzakere sürecini birlikte yürüteceğiz.

Her şeyden önce bizler, kamu işvereni ve kamu görevlileri olarak taraftan ziyade büyük bir aileyiz. Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum. Bunun için, talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah!..

AK PARTİ DÖNEMİNDE SENDİKALAŞMA ORANI ARTTI

Kamu çalışanlarımızın örgütlenme hakkını elde etmesinden sonra, özellikle AK Parti iktidarlarımız döneminde; Kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranı artan bir seyir izledi. 2002 yılında %48 olan sendikalaşma oranı, 2019 yılında %67'ye ulaşmış bulunuyor. Bunda, kamu görevlileri sendikacılığıyla ilgili yapılan iyileştirmelerin etkisi olduğunu özellikle belirtmemiz lazım. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da kısa zamanda büyük yol aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

AK Parti döneminde yürütülen kamu istihdam politikalarının mahiyetini; Nitelikli personel istihdamındaki artışlara bakarak da açıkça görmek mümkün.Son 17 yılda; Uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayımızı ise 13 binden 58 bine Hemşire sayımızı 39 binden 154 bine Tabip sayımızı 37 binden 95 bine Öğretmen sayımızı 516 binden 920 bine Din görevlisi sayımızı 68 binden 113 bine çıkardık.

Kamu personelinin artan mali yüküne rağmen, AK Parti iktidarları döneminde; Enflasyonun üzerinde maaş artışları sağlayarak kamu çalışanlarımızın alım gücünü korumaya devam ettik.

2002 yılında 392 Lira olan EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU AYLIĞI;

2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 3.723 Lirayı buldu

Böylece en düşük memur aylığında nominal düzeyde %849,Enflasyondan arındırılmış şekilde reel %102 oranında artış sağlamış olduk.

ORTALAMA DEVLET MEMURU AYLIĞI ise, 2002 yılında 578 Lira iken;

2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 4.481 Liraya yükseldi. Burada da nominal düzeyde %65, Enflasyondan arındırılmış şekilde reel %65 oranında artış gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz bu başarı tablosunda elbette hepimizin payı var. Bunun için siz sendikalarımız ve konfederasyonlarımızla diyalog içinde olmaya hassaten önem veriyoruz. Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri de, Bu başarı sürecinin inşallah en güzel şekilde devam edeceğimize inanıyorum.

Malumunuz, Toplu Sözleşme Görüşmeleri, karşılıklı diyaloga ve uzlaşma arayışına dayalı dinamik bir süreç. İşte bugün bu masada başlattığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde de hem kamu görevlilerinin genelini hem de 11 hizmet kolunu ilgilendiren mali ve sosyal hakları konfederasyonlarımız, sendikalarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile beraber değerlendireceğiz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz. Toplu Sözleşme müzakarelerinin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden, Görüşme sürecinin etkili, verimli ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor. Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte… Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan; 800'ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor.

Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 2. masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz inşallah!.. Bu süreçte bütün paydaşların görüşlerinden sonuna kadar istifade edeceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın.

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