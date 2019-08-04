Otobüsçüler yangına karşı yasa istiyor

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Öncekigün Kamil Koç otobüsünde yaşanan ve 5 cana mal olan yangın felaketi bir ihmali daha gözler önüne serdi. Otobüsün çay ocağındaki elektrik sisteminden çıktığı öngörülen yangının ardından otobüs sektörü temsilcileri, harekete geçti. Otobüs içinde otomatik yangın söndürme sistemi, motorda yangın söndürme bombası ile kapı kilit sisteminin araçlara eklenmesi gerektiğini belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF), bunun yasal zorunluluk haline getirilmesi için Sanayi Bakanlığı'yla görüştü. Kurban Bayramı'ndan sonra bakanlığa kanun taslağı sunulacak.Araçlarda yangın alarm sisteminin zorunlu olduğunu ancak otomatik söndürme sisteminin zorunlu olmadığını söyleyen TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, "Türkiye'de üretilip Avrupa'ya ihraç edilen otobüslerde bu sistem ekleniyor. Ancak bizde yasal zorunluluk olmadığı için eklenmiyor. Yasa koyucuların bu sistemi acilen zorunlu hale getirmesi gerekiyor" dedi.Otobüslerin standartlarının Sanayi Bakanlığı tarafından belirlendiğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Otobüslerde yangın alarm sistemi var ancak söndürme sistemi yok. Ayrıca önceki gün yaşadığımız felaketteki gibi bir yangında anında sigorta sistemi atıyor, bu nedenle de kapılar açılmıyor. Bunun önüne geçmek için otobüs içlerinde otomatik yangın söndürme ve sigorta atsa dahi kapıların açılabileceği kilit sistemi olmalı. Ayrıca motorda da çıkabilecek yangına karşı yangın bombası adı verilen bir söndürme sistemi var. Motorda çıkan yangınlara karşı bu yangın bombası bir anda devreye girip söndürüyor. Bu sistemlerin araçlarda olması zorunlu olmalı." Bu sistemlerin bir araca maliyetinin ortalama 500-600 euro olduğunu anlatan Yıldırım, "Büyük bir maliyeti yok aslında ancak otobüs firmaları yasal zorunluluk olmadan bunu araca eklemiyor" dedi.Yangınfelaketinin yaşandığı gün Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile görüştüklerini anlatan TOF Başkanı Yıldırım, "Biz sistemi bakanımıza anlattık. Yapılması gerekenler konusunda yardımcı olacağını belirtti. Bayramdan sonra bakanlıkla bir araya geldiğimiz ilk toplantıda yeniden konuyu sunacağız ve bu sistemin hayata geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.