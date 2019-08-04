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ayı oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

Piyasaların merakla beklediği oranları geri sayımı başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 2019 Temmuz enflasyon beklentisi belli oldu. Bu bağlamda '' oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere Haziran ayında enflasyon yüzde 0,03'e geriledi, yıllık yüzde 15,72 olmuştu. İşte merak edilenler

Giriş Tarihi: 4.8.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 20:36
Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2019 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

Bu hafta açıklanacak olan ayı oranları gündemde merak konusu oldu. Piyasalar gözlerini 'nun açıklayacağı 2019 Temmuz enflasyon oranlarına çevirdi. Bu bağlamda '' oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nasıl?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,4 artmasını bekliyor. İşte tüm detaylar!

TEMMUZ ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu () Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Temmuz enflasyon oranları 5 Ağustos Pazartesi günü belli olacak. (TÜİK) enflasyon oranlarını yarın saat 10:00'da açıklayacak.

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Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2019 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?
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