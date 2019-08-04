Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2019 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

Bu hafta açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranları gündemde merak konusu oldu. Piyasalar gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 2019 Temmuz enflasyon oranlarına çevirdi. Bu bağlamda '' Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nasıl?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,4 artmasını bekliyor. İşte tüm detaylar!

TEMMUZ ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Temmuz enflasyon oranları 5 Ağustos Pazartesi günü belli olacak. (TÜİK) enflasyon oranlarını yarın saat 10:00'da açıklayacak.