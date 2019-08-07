Son dakika haberi: Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kamu çalışanlarının maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılacağını belirtti. Başkan Erdoğan: 'Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.' Açıklamasında bulundu.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
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