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Son dakika haberi: ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Türkiye’de yaşayan 2 milyonun üzerindeki memur kurban bayramından önce maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyorlardı. Konuyla ilgili açıklama Başkan Erdoğan’dan geldi. Başkan Erdoğan: ‘Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.’ Açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:16
Son dakika haberi: Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kamu çalışanlarının maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılacağını belirtti. Başkan Erdoğan: 'Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.' Açıklamasında bulundu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
  • 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019'DA KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ

  • 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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Son dakika haberi: Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?
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