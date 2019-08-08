Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları son durum!

ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, , Halkbank, , Garanti Bankası ihtiyaç - taşıt - son durum!

kamu bankalarının indiriminin ardından daha da fazla merak edilir oldu. Ekonomideki canlanma, dolardaki düşüş trendiyle birlikte faiz oranları da aşağı doğru ivmelendi. Ziraat Bankası, ve Halkbank peş peşe konut - taşıt - oranlarında indirime giderken, TOBB - TESK ve uzmanlar özel bankaların da indirime gitmeleri gerektiğini ifade etti. Özellikle kredi faiz indirimiyle birlikte konutta iki günde rekor talep geldi. Soluğu bankalarda alan vatandaşlar bu süreçte 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını sıklıkla internet üzerinden aradı. Peki , Yapıkredi, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2019 ihtiyaç - taşıt - !

Giriş Tarihi: 9.8.2019 07:22
Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları son durum!

ile ilgili güzel haberleri alan vatandaşlar bankalara akın etti. Kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler güncel faiz oranları hakkında bilgi edinme heyecanına girdi. Uzmanlar konut - taşıt piyasasında özellikle bayram sonrası daha fazla hareketlilik yaşanacağını belirtiyor. Peki 2019 kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların uyguladıkları oranlar ne oldu? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli? İşte detaylar...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN