Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları son durum!

Kredi faiz oranları ile ilgili güzel haberleri alan vatandaşlar bankalara akın etti. Kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler güncel faiz oranları hakkında bilgi edinme heyecanına girdi. Uzmanlar konut - taşıt piyasasında özellikle bayram sonrası daha fazla hareketlilik yaşanacağını belirtiyor. Peki 2019 kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların uyguladıkları oranlar ne oldu? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli? İşte detaylar...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)