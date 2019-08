Artık fazla ilaçlar da dönüşecek

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye ettiği 'sıfır atık' projesine ilaçlar da dahil oluyor. 81 ile yayılması planlanan projeyle, Türkiye'nin her yıl servet ödediği ilaçlar atık olmaktan çıkarılacak, bilinçli ilaç kullanımı ile ithalat azalacak, çöpe atılan ilaçlar ekonomiye kazandırılacak. Önce en fazla atık ilacın oluştuğu evlerde işe başlanacak.Atık ilaçları geri dönüştürme projesi kapsamında belediye, okul ve üniversitelerde ilaç toplama merkezleri kuruldu. 7'den 70'e herkes 'atık ilacını getir ekonomiyi canlardır' sloganı ile atık ilaçları topluyor. Sanat ve spor alanı da atık ilaç için el verecek, farkındalık oluşturulacak. Atık ilaçlar Türkiye'de üç ilde bulunan ilaç imha merkezlerinde yakılarak yok ediliyor. Toprağa karıştığında çevreyi de zehirlediği için imhası bu şekilde gerçekleştiriliyor. İlaçlar imha edilmeden önce kutu ve şişeler ayrıştırılarak geri dönüştürülecek. Türkiye şu anda bu imha aşamasındaki açığa çıkan enerjiyi de değerlendirmeyi konuşuyor.Emine Erdoğan'ın çağrısı ve çevre duyarlılıkları ile harekete geçen iki hukukçu Elif Berktaş ve Zeynep Kılıçkaya'nın 'atık ilaç detoksu projesi' ile atık ilaçlar dönüştürülecek, ekonomiye binlerce lira katkı sağlanacak. Berktaş ve Kılıçkaya'nın yaptığı çalışma atık ilaçla ilgili korkunç tabloyu da gözler önüne seriyor. Yapılan çalışmaya göre, hane başına 5 kutu gereksiz ilaç tüketiliyor ve ülke genelinde 72 milyon kutu atık ilaç var. Atılan ilaçların yüzde 30'unun kullanım tarihi dolmazken, yüzde 45'inin de kutusunun dahi açılmadığı belirlendi. Atılan ilaçlar yer altı ve yerüstü sularına karışarak besin zinciri ve vücudumuza giriyor. Her 100 kişiden 60'ı ilaçlarını çöpe atıyor. Antibiyotiklerin yüzde 49'u da çöpe gidiyor.İlaçlarınyüzde 54'ünü ithal eden Türkiye, sadece geçen yıl ithalata 14 milyar TL ödedi. 35 binden fazla kişinin istihdam edildiği ilaç endüstrisinde yerli ilaç üretimiyle büyük bir başarı yakalayan ve ekonomiye önemli bir kazanım sunan Türkiye, çöpe giden ilaçlardan da her yıl binlerce lira tasarruf sağlayacak.