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bugün ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı - 15 Ağustos 2019 fiyatları

Ekonomide en çok merak edilen konulardan birisi olan hakkında son dakika hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Zira, gerek yatırım, gerekse alım satım gibi çeşitli amaçlarla güncel fiyatlarını takip eden bireyler, canlı dolar kuru bilgisine ulaşmak istiyor. Kurban Bayramı'nın ardından piyasalar açılırken 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, güncel ve canlı dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık döviz fiyatları takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, 15 Ağustos 2019 Perşembe gününe alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:55
Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı - 15 Ağustos 2019 döviz fiyatları

Döviz fiyatları, altın ile beraber ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Sabah saatlerinden bu yana dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir, bireyleri alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen bireyler, araştırmalarını da bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 15 Ağustos 2019 Perşembe gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,5652
Satış: 5,5677

EURO

Alış: 6,2127
Satış: 6,2167

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