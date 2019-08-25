Vehbi Koç’un makam aracı satılıyor

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FIAT fabrikasında 1980'de üretilerek Vehbi Koç'a makam aracı olarak hediye edilen Fiat 131 Süpermirafori otomobil, lüks otomobiller arasında satılmayı bekliyor. 1980 senesinde özel olarak 2 adet üretilen ve Koç'un bir süre makam aracı olarak kullanmasının ardından özel doktoruna hediye ettiği otomobil, günümüze kadar orjinalliğini korumuş şekilde duruyor. Vehbi Koç'un doktorunun vefatının ardından özel bir firmanın koleksiyonuna giren otomobil, 39 sene önce üretilmesine rağmen daha 18 bin kilometrede. Özel bir galeride lüks araçlar arasında bekleyen 39 yaşındaki otomobilin sahibi Tarık Ercan, "Araç 1980 senesinde üretilmiş. Zırhlı ve özel donanımlı. Kliması dahi var. O tarihlerde Türkiye şartlarına göre farklı özelliklerde olan bir araç" dedi. Bu otomobili Vehbi Koç'un bir süre makam aracı olarak kullanmasının ardından doktoruna hediye edildiğini ileri süren Ercan, "Doktorun da vefat etmesinden sonra bu aracı biz manevi bir değer olarak aldık" diye konuştu. Aracın kendisine ait olduğunu ve özel bir galeride durduğunu söyleyen Ercan, "Araç şahsıma ait, ama burada arkadaşlarıma ait özel bir galeride lüks araçların arasına koyduk. Araç bin 500 motor (mirafiori motor). O tarihlerde 2 adet mirafiori motorlu araç üretilmiş. Bunların birisinin özel bir şirkete, diğerinin de Koç ailesine hediye edildiğini duyduk" dedi.