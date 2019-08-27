Markette ücretsiz poşet patlaması

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Marketlerde poşetlerin ücretli hale getirilmesinin ardından poşet kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, ücretsiz manav poşet kullanımı ise yüzde 100'ün üzerine çıktı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi olan PAGÇEV'in Genel Müdürü Yağmur Cengiz, uygulamanın Avrupa Birliği tarafından hafif plastiklerin azaltılması mevzuatına uygun hazırlandığını belirtti. Cengiz, "Manav reyonunda kullanılan poşetlerde yüzde 100'den fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Kasadaki poşetler, ağırlığının bin katını taşıyabiliyor. O yüzden de ince poşetleri daha fazla almak gerekiyor. Vatandaşımız da öyle bir çıkış yolu buldu kendine. Ancak kullandığımız poşet miktarını daha uygun bir düzeye indirmemiz lazım" diye konuştu.